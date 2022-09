Thomas Muller tem casa assaltada durante jogo do Bayern de Munique contra o Barcelona

Enquanto atuava na partida que terminou com vitória do Bayern de Munique sobre o Barcelona por 2 a 0, na terça-feira (13), pela Champions League, o atacante Thomas Müller teve a casa invadida. De acordo com o periódico alemão Bild, O crime aconteceu por volta das 22h, no horário local de Munique (ALE).

O jogador era um dos titulares com a camisa do Bayern quando teve seus bens roubados. Os assaltantes levaram 500 mil euros, cerca de R$ 2,6 milhões, em dinheiro vivo, jóias e outros bens de valor do alemão.

Thomas Müller, que também fazia aniversário no dia, ficou ciente do ocorrido logo após a partida contra o Barcelona. Ele não cedeu entrevista e também não se pronunciou sobre o epidódio.

A investigação ainda está na fase inicial e ainda não há pistas sobre os bandidos que invadiram a casa de Thomas Müller.

Em nota, a polícia da Bávara se pronunciou sobre o ocorrido:

“Ontem à noite, por volta das 22h (horário local), a polícia recebeu a notificação de um assalto a uma casa unifamiliar no município de Otterfing através de uma central de alarmes, pelo que várias patrulhas deslocaram-se ao imóvel para o verificar. Enquanto apenas alguns minutos depois a primeira patrulha da delegacia de polícia de Holzkirchen chegou ao prédio residencial, pelo menos dois criminosos desconhecidos fugiram pelo jardim para um campo adjacente e escaparam no escuro.

Como resultado, outros serviços de emergência, bem como cães treinados e um helicóptero da polícia, foram alertados à comunidade de Otterfing para uma busca intensiva pelos ladrões fugitivos. No entanto, os esforços de busca não foram bem sucedidos até o momento.

Durante a busca em curso pelos autores, as investigações iniciais na cena do crime foram assumidas pelo serviço criminal permanente da Inspetoria de Polícia Criminal de Rosenheim, que agora é continuada pela Delegacia de Polícia Criminal de Miesbach devido à responsabilidade. Os estranhos roubaram dinheiro, joias e objetos de valor na faixa de seis dígitos”, encerra o comunicado.

SÉRIE DE CRIMES CONTRA JOGADORES

Thomas Müller não foi o primeiro a ter sua casa invadida na Europa. Em episódio até mais grave, o também atacante Aubameyang, que, na época, atuava pelo Barcelona, foi agredido enquanto sua residência era assaltada. O assalto aconteceu poucos dias antes do acerto com o Chelsea.

Outros jogadores como Lewandowski, Piqué, Morata e até o brasileiro Casemiro também foram vítimas de crimes parecidos ao sofrido por Muller.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil