Thierry Henry será técnico das seleções sub-21 e olímpica da França

Thierry Henry volta ao cargo de técnico dois anos e meio depois de deixar o Montreal, do Canadá, onde permaneceu entre o fim de 2019 e o início de 2021. Anteriormente, ele passou três meses no comando do Mônaco na temporada 2018/2019.

Como auxiliar, Henry tem trabalhos na seleção da Bélgica e nas categorias de base do Arsenal, clube em que é ídolo. Já como atleta, o francês foi campeão da Copa do Mundo em 1998 e é o segundo maior artilheiro da história da França, com 51 gols em 123 partidas.