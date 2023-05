Brasileiro Thiago Wild elimina Medvedev, nº 2 do mundo, em Roland Garros

Um brasileiro fez história na primeira rodada de Roland Garros. Thiago Wild venceu o russo Daniil Medvedev, atual nº 2 do mundo. A maior vitória do tenista paranaense ocorreu em 4h14 minutos de jogo, superando o favorito por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (6/8), 2/6, 6/3 e 6/4.

O resultado é o mais surpreendente deste início de Grand Slam francês, que começou no domingo, em Paris. Wild é apenas o 172º do mundo e precisou superar o qualifying, a fase preliminar, para alcançar a chave principal. Embalado, protagonizou a primeira zebra da competição, e logo em sua estreia na Philippe-Chatrier, a famosa quadra central do complexo francês.

Foi ainda apenas a segunda partida do tenista de 23 anos numa chave principal. A primeira foi no US Open de 2020, quando foi derrotado em sets diretos. Na segunda rodada, Wild vai enfrentar o vencedor do confronto entre o argentino Guido Pella e o francês Quentin Halys, que jogam nesta terça.

Nesta terça, Wild soube aproveitar as fragilidades do jogo de Medvedev no saibro. O russo nunca conseguiu brilhar em Paris. Foi sua quinta eliminação em estreias em Roland Garros. Medvedev só avançou à segunda semana do Grand Slam por duas vezes. Seu melhor resultado é a fase de quartas de final, no ano passado. Mesmo assim, ele vinha de título no Masters 1000 de Roma, também disputado sobre a terra batida, há menos de 10 dias.

Em quadra, o brasileiro começou em alto nível, com golpes precisos do fundo de quadra e boas variações, numa estratégia para desestabilizar o jogo do adversário. O vice-líder do ranking, no entanto, reagiu no segundo set, numa disputa equilibrada. Wild "sentiu" o empate do adversário, caiu de rendimento e mostrou cansaço física e mental.

Mas a reação do brasileiro começou no quarto set, logo após levar a virada no placar. Retomando o ímpeto do início da partida, Wild reforçou a estratégia do início e manteve Medvedev em posição mais defensiva enquanto impunha seu jogo em quadra. Num irregular quinto set, marcado por seguidas quebras de ambos os tenistas, o brasileiro confirmou a suada e inesperada vitória

VITÓRIA NAS DUPLAS

O triunfo de Wild não foi o único de um brasileiro nesta terça. Nas duplas, Rafael Matos e o português Francisco Cabral derrubaram os australianos Jason Kubler e Rinky Hijikata, que formam a parceria 15ª cabeça de chave, por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5) Kubler e Hijikata são os atuais campeões do Aberto da Austrália

Entre outros resultados na chave de simples, avançaram nesta terça os seguintes cabeças de chave: o norueguês Casper Ruud (4º), o alemão Alexander Zverev (22º) e o japonês Yoshihito Nishioka (27º). Já o sérvio Miomir Kecmanovic (31º) se despediu de forma precoce da competição.

Na chave feminina, venceram a casaque Elena Rybakina (4ª), a americana Coco Gauff (6ª) e a tunisiana Ons Jabeur (7ª). Já as pré-classificadas Barbora Krejcikova (13ª), Anhelina Kalinina (25ª), Sorana Cirstea (30ª), e Marie Bouzkova (31ª) foram eliminadas nesta terça-feira.