Thiago Monteiro tem vitória de virada em torneio na Austrália e vai encarar número 19 do mundo

Na chave principal do ATP 250 de Adelaide, na Austrália, o tenista cearense Thiago Monteiro conseguiu uma importante vitória de virada nesta terça-feira (11). Na estreia do torneio preparatório para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, superou o japonês Yoshihito Nishioka.

O número 1 do Brasil e 88º do mundo venceu o adversário, 99º colocado, por 2 sets a 1. As parciais foram de 1/6, 6/3 e 6/4, depois de 1 hora e 55 minutos de partida.

Monteiro também havia chegado às oitavas de final no 1º torneio de Adelaide, disputado na semana passada. O próximo rival será o francês Gael Monfils, principal cabeça de chave e número 19 do mundo. O histórico de confrontos está empatado por 1 a 1.

A campanha do brasileiro está rendendo 26 pontos no ranking da ATP - são 20 pela vitória e mais seis pela primeira vitória no qualifying. Se chegar às quartas, receberá mais 25. O cearense de 27 anos ganhou seis posições no último ranking divulgado.

