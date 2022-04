Thiago Monteiro sobe 7 posições e fica próximo do top-100 do ranking mundial da ATP

Após se destacar no Torneio de Belgrado, na semana passada, o tenista brasileiro Thiago Monteiro subiu sete posições no ranking da ATP atualizado nesta segunda-feira (25). O número 1 do Brasil e o 103º posto da lista e se reaproximou do Top-100, que costuma dar vagas diretas nas principais competições do circuito

No saibro do torneio sérvio, de nível ATP 250, Monteiro venceu quatro partidas, duas delas pelo qualifying. Na chave principal, as duas vitórias foram conquistadas sobre rivais de ranking superior. Nas quartas, foi eliminado pelo russo Karen Khachanov, atual 26º do mundo.

Com a subida no ranking, Monteiro fica perto de assegurar a vaga direta na chave principal de Wimbledon, o 3º Grand Slam do ano, que será disputado no início de junho. O brasileiro deixou o Top-100 no fim de janeiro. E agora está perto de voltar à lista dos 100 melhores do mundo nas próximas semanas.

Os demais brasileiros na lista da ATP sofreram quedas. Felipe Meligeni perdeu duas posições e agora aparece em 192º. Matheus Pucinelli caiu três colocações e figura em 218º. E Thiago Wild trocou o 230º pelo 231º lugar.

Tênis feminino

A melhor brasileira do ranking é Beatriz Haddad Maia. Ela manteve a 65º colocação, perto de obter sua melhor posição na lista, o 58º lugar. Laura Pigossi, medalhista em duplas na Olimpíada de Tóquio, e Carolina Meligeni perderam duas e três posições, respectivamente, para 128º e 232º.

