Thiago Monteiro salva 3 match points e vence estreia no ATP 250 de Winston-Salem

Em preparação para o US Open, Grand Slam que começará no próximo dia 30, o tenista brasileiro Thiago Monteiro teve neste domingo (22) uma boa estreia no ATP 250 de Winston-Salem, disputado em quadras rápidas nos EUA. Número 1 do Brasil e 94 do mundo, o cearense superou o australiano James Duckworth, 69º colocado do ranking mundial.

O placar foi de 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/5), após 2 horas e 34 minutos -, tendo que salvar três match points.

A vitória deste domingo encerra uma incômoda sequência para Monteiro, que não vencia no circuito profissional desde Roland Garros, em junho. Na ocasião, tinha batido o argentino Francisco Cerundolo na primeira rodada em Paris, mas caiu para norte-americano Steve Johnson na fase seguinte.

Próxima fase

Na segunda rodada, Thiago Monteiro enfrenta o belga David Goffin, número 19 do mundo, nesta terça (24) - horário a definir. Eles se encontraram uma vez no circuito profissional em duelo Bélgica x Brasil pela Copa Davis de 2016, quando Goffin venceu.

O cearense de 27 anos tem 12 vitórias em chaves principais de ATP na temporada, além de mais uma no qualifying do Masters 1000 de Roma, na Itália.

