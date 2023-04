Thiago Monteiro perde para russo e é eliminado de Masters 1000 de Madri

Depois de três derrotas seguidas no confronto com Khachanov, Thiago Monteiro queria desencantar contra o oponente no Master 1000 de Madri. E até equilibrou as ações, mas o cearense mais uma vez acabou lamentando uma derrota, após batalha de 2h02 em três sets.

O russo largou bem no jogo e quebrou o saque de Monteiro no quarto game. Sem ter o serviço ameaçado, fechou a parcial em 6/3 A reação do brasileiro veio na segunda parcial, com ele abrindo logo 3 a 0 e se impondo no saque. Devolveu os 6 a 3 ao fechar com pontos diretos.

A definição acabou no terceiro set, no qual foram iguais até 4 a 3, com apenas um break point a favor do russo não aproveitado. O cabeça de chave 10, contudo, pressionou o saque de Thiago Monteiro no oitava gama e se deu bem, quebrando e partindo para o serviço para fechar em novo 6/3.

STEFANI NAS OITAVAS

Depois de Bia Haddad, foi a vez de Luisa Stefani também estrear com vitória no torneio de duplas em Madri. Em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira superou a parceria formada pela americana Sofia Kenin e a polonesa Magda Linette no super tie-break, parciais de 4/6, 6/2 e 10/7.