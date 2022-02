Thiago Monteiro estreia no Rio Open contra destaque argentino; veja horário e onde assistir

O tenista cearense Thiago Monteiro, número 1 do Brasil, estreia nesta terça-feira (15) no Rio Open 2022, etapa brasileira do circuito mundial da ATP. Pela frente, o jovem Sebastian Baez, de 21 anos, uma das sensações da modalidade na Argentina. O duelo ocorre às 19h, na quadra Guga Kuerten.

Onde assistir

O confronto pelo Rio Open será transmitido ao vivo no SporTV 3.

Thiago Monteiro x Sebastian Baez

Na lista de principais competidores do mundo, Monteiro está na 104ª posição, enquanto o adversário é o 72ª. O confronto tem peso de revanche, uma vez que o brasileiro de 27 anos perdeu os dois embates frente ao oponente na temporada de 2021: jogos em Buenos Aires-ARG e Campinas.

Legenda: O tenista Sebastian Baez é uma das sensações do esporte da Argentina Foto: Martin Keep / AFP

Na etapa classificatória para o evento, Baez venceu dois jogos de virada, contra o sérvio Nikola Milojevic e o alemão Yannick Hanfmann. Thiago já está na fase principal porque representa o país.

O vencedor deve encarar o italiano Matteo Berrettini na segunda rodada. O tenista é o número 7 do mundo e, pela classificação, ganhou folga na primeira rodada, sendo um dos favoritos ao título.

