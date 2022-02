Thiago Monteiro encara top 10 da ATP por vaga nas quartas do Rio Open; veja horário e onde assistir

O cearense Thiago Monteiro tem novo desafio nesta quinta-feira (17). O número 1 do Brasil no tênis e 106º do mundo vai lutar pela vaga nas quartas de final do Rio Open. O adversário é o italiano Matteo Berrettini, 6º no ranking e favorito na competição. Será a primeira vez que os dois se enfrentam no circuito. A partida deve começar por volta das 20h20 e fecha a programação da quadra central Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Thiago vem de vitória incrível, após virar o jogo em cima do argentino Sebastian Baez. O melhor resultado do cearense na competição foi em 2017, quando chegou às quartas. A primeira vitória do atleta no Rio Open foi em 2016 diante do francês Jo-Wilfried Tsonga, então 9 do mundo.

A partida será a estreia do italiano de 25 anos na competição. No currículo, ele traz o vice-campeonato em Wimbledon 2021, além de ter chegado nas quartas de Roland Garros. Ele também foi semifinalista do Australia Open este ano.

ONDE ASSISTIR

O canal fechado SporTV 3 transmite a partida

FICHA TÉCNICA

Matteo Berrettini (ITA) X Thiago Monteiro (BRA)

Data e hora: 17/2, por votla das 20h20

Local: Jockey Club Brasileiro

