Thiago Monteiro avança de fase e está nas quartas de final no ATP 250 da Sérvia

Tenista número 1 do Brasil, o cearense Thiago Monteiro vem se dando bem no ATP 250 da Sérvia, em Belgrado. Nesta quarta-feira (20), ele avançou de fase e irá disputar as quartas de final da competição. Depois de equilíbrio até 4 a 4 com o croata Filip Krajinovic, quebrou e sacou para fazer 6/4 no terceiro set point. O equilíbrio da primeira etapa deu lugar para uma apresentação segura.

Sem dar chances para Krajinovic, Thiago Monteiro precisou de somente 32 minutos para fechar o set e a partida. Arrasador, quebrou três vezes e garantiu a vitória com 6/1.

Agora ele vai encarar o russo Karen Khachanov, 26º do ranking mundial. Thiago é o atual 110º colocado. A partida será nesta quinta-feira (21).

Já Novak Djokovic está longe das grandes apresentações no tênis. Mesmo se mantendo no topo do ranking mundial, o número 1 vem sofrendo em quadra. Depois de queda precoce em Montecarlo, sofreu nesta quarta-feira para ganhar, de virada, pela segunda rodada do ATP da Sérvia.

Foram 3h24 de batalha com o compatriota Laslo Djere e triunfo por 2/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4) após salvar três match points.

