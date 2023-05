Thiago Galhardo vai enfrentar o Corinthians após STJD conceder efeito suspensivo de punição

Thiago Galhardo vai poder jogar no duelo do Fortaleza contra o Corinthians, nesta segunda-feira (8), pela Série A do Brasileiro.

O Superior Tribunal de Justiça de Desportiva do Futebol (STJD) concedeu efeito suspensivo em favor do atleta. O jogador do tricolor foi punido com um jogo de suspensão após ser expulso na semifinal da Copa do Nordeste após julgamento do STJD.

O meia-atacante cumpriria a punição no duelo contra o Corinthians. No entanto, o departamento jurídico do clube atuou para o atacante ser liberado e poder entrar na partida desta segunda-feira.

Ainda de acordo com a decisão, pode haver entendimento favorável ao jogador no Pleno do STJD em razão das circunstâncias do caso (2º cartão amarelo e primariedade).

Assim, o time comandado por Vojvoda deve ser: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Calebe; Moisés e Thiago Galhardo.