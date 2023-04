Thiago Galhardo treina com elenco e deve retornar contra o Fluminense; Lucero segue fora

Depois de passar quase duas semanas no Departamento Médico, o atacante Thiago Galhardo está de volta. O camisa 91 do Fortaleza treinou normalmente junto com os companheiros na tarde desta sexta-feira (28), no treino de apronto para a partida contra o Fluminense que acontece neste sábado (29).

Galhardo tratava um trauma torácico e um edema nos arcos costais. Ele se lesionou na estreia do Fortaleza na Série A, contra o Internacional, no dia 15 de abril. Desde então, ficou de fora das partidas contra San Lorenzo, Coritiba e Águia de Marabá.

Por outro lado, Juan Martín Lucero não participou da atividade coletiva. O artilheiro do Fortaleza no ano segue realizando trabalhos físicos na academia do clube tratando um estiramento muscular na coxa.

Thiago Galhardo de volta. Equipe inicia treino de apronto no Pici e o atacante faz atividade normalmente com os companheiros, sem demonstrar ressalvas.



Por outro lado, Lucero faz atividades separadas na academia do clube e deve seguir de fora. pic.twitter.com/uCfaQqwZcR — marta negreiros (@martanegreiross) April 28, 2023

Com o retorno de Galhardo, o Tricolor do Pici deve entrar em campo contra o Fluminense com força máxima.