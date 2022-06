Thiago Galhardo tem volta marcada ao Inter e deve ser aproveitado, ficando distante do Ceará

O desejo dos torcedores do Ceará em contar com o retorno de Thiago Galhardo está cada vez mais difícil de se concretizar. Isso porque o jogador tem data de reapresentação ao Colorado já definida e deverá ser mesmo aproveitado pelo time gaúcho.

Na sexta-feira (1º de julho) o atleta se juntará ao elenco colorado para iniciar os treinamentos após o empréstimo ao Celta de Vigo, da Espanha, que chegou ao fim. No início de junho, esta situação já estava encaminhada. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Revista Colorada e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com isso, ficou distante a possibilidde de ele vestir novamente a camisa do Ceará. Por parte do clube, houve interesse em contar com o atleta. Após a vitória sobre o América-MG, o presidente Robinson de Castro chegou a jantar com o jogador e seu representante.

Porém, como Galhardo tem contrato com o Inter até o fim de 2022, qualquer chance de acerto passava por uma liberação do time gaúcho. Mas o técnico Mano Menezes manifestou interesse em contar com o atacante de 32 anos.

Na primeira passagem que teve pelo Inter, Galhardo realizou 82 jogos, marcou 34 gols e deu 11 assistências.