Thiago Galhardo sobre o Fortaleza na Sul-Americana: 'Estamos preparados para fazer história'

O Fortaleza inicia nesta quinta-feira (24), o confronto pelas quartas de final da Sul-Americana, contra o América Mineiro, às 19 horas no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). O jogo de volta será no dia 31, às 19 horas no Castelão.

O atacante Thiago Galhardo acredita em o grupo do Fortaleza está pronto para fazer história. Caso passe pelo América, o Leão se tornará o primeiro clube do Nordeste a alcançar as semifinais.

Para o atacante, o Fortaleza chega confiante pelos últimos resultados na Série A - vitórias contra Santos e Inter - e mais encorpado pelos reforços na janela.

"Nós chegamos confiante e inteiros para o jogo. E com peças para nos ajudar, que chegaram nesta última janela. Estamos preparados para fazermos história. É histórico para o Nordeste. Faltava o Fortaleza chegar nas quartas de finais. Sabemos que nenhuma equipe nordestina passou para as semifinais e a gente está próximo de fazer história, estamos vivos nisso".

Leão protagonista

Com a equipe em boa fase, Galhardo espera protagonista, mesmo atuando fora de casa. Para ele, o América deixará o time cearense propor o jogo.

"Acho que eles vão dar a bola para nós jogarmos e vão tentar fazer de tudo para jogar no nosso erro e contra-atacar. Foi assim lá no jogo, pelo Brasileiro. Acho que temos que ter a maior sabedoria possível pra trazer o jogo vivo pra casa, tentar o resultado lá. A gente gosta de propor o jogo e temos que estar atentos caso na recomposição", disse Galhardo.