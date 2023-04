Thiago Galhardo sente lesão em estreia do Fortaleza na Série A; confira boletim médico

O atacante Thiago Galhardo sentiu uma lesão na estreia do Fortaleza na Série A do Brasileiro de 2023. Na Arena Castelão, no empate com o Internacional em 1 a 1, neste sábado (15), iniciou como titular e foi substituído aos 45 do 1º tempo, cedendo o lugar para o meia argentino Tomás Pochettino.

Em boletim oficial, o clube informou que o atleta de 33 anos “sofreu um trauma nos arcos costais da parte direita”. Sob supervisão do departamento médico, o camisa 91 também iniciou tratamento.

Legenda: Thiago Galhardo deixou o jogo aos 45 minutos do 1º tempo Foto: Thiago Gadelha / SVM

Vale ressaltar que o DM do Fortaleza tem quatro jogadores: Pedro Rocha (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo); João Ricardo (lesão muscular no adutor da coxa esquerda), Lucas Crispim (edema na coxa direita) e Dudu (edema na coxa esquerda).

Na temporada de 2023, Galhardo tem 25 jogos, 11 gols e três assistências. O próximo duelo tricolor é quinta (20), quando enfrenta o San Lorenzo-ARG, na Argentina, às 19h, pela Copa Sul-Americana.

