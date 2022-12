Thiago Galhardo marca presença na Farofa da Gkay e curte férias após Catar

Jogador do Fortaleza, Thiago Galhardo tem aproveitado bem as férias antes da reapresentação para a temporada de 2023. Nesta segunda-feira, o jogador curtiu o show da banda Sorriso Maroto, no festival 'Ginga' e esteve na "Farofa da Gkay", festa que celebra o aniversário da influencer Gessica Kayane. Os dois eventos ocorreram na capital cearense.

Vestido com a camisa da seleção brasileira, o atacante deu entrevista ao 'Multishow' durante a Farofa da Gkay. Além disso, também foi zoado nas redes sociais após a repercussão de um vídeo dele na festa. As imagens, publicadas pela artista Mirela Janis, mostram o jogador tentando se aproximar dela e de outra mulher. As duas dançavam no momento. Ao perceber a presença do atleta, as duas "fogem".

O jogador também publicou vários vídeos durante o show da banda Sorriso Maroto. Lucas Crispim, companheiro de equipe, e Artur, do Bragantino, também estiveram com ele. O Fortaleza se reapresenta no próximo dia 26 de dezembro, com foco na próxima temporada.