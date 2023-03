Thiago Galhardo exalta festa da torcida e foca em próximo duelo: 'objetivo maior é fase de grupos'

A classificação do Fortaleza para a 3ª Fase da Pré-Libertadores teve muitos destaques. E o atacante Thiago Galhardo foi um dos nomes do elenco Tricolor que brilhou na noite desta quinta-feira (2). Responsável pelo primeiro gol do jogo, Galhardo voltou a exaltar a presença da torcida e o reencontro com o time na Arena Castelão, fechada a três meses para reforma no gramado.

"Foi muito legal ver a torcida na Arena Castelão. O que vivi na hora do hino nacional foi mágico. Me arrepiei todo. Foi muito mágico, as torcidas do Brasil deveriam fazer isso", disse.

A festa que Galhardo citou foi feita pela torcida. Mais de 50 mil torcedores entoaram o hino nacional à capela. A torcida leonina ainda acendeu as lanternas dos celulares e protagonizou uma bela cena instantes antes do início da decisão.

Legenda: Fortaleza voltou ao Castelão após quatro meses sem atuar no estádio Foto: Alexandre Mota/SVM

Foco na próxima fase

Com a classificação, o Tricolor de Aço agora enfrenta o Cerro Porteño. O confronto também será em dois jogos, o primeiro em Fortaleza (nos dias 7 ou 9 de março) e o segundo no Paraguai (nos dias 14 ou 16 de março). Os mandos de campo são definidos pelo ranking da Conmebol e o Cerro tem uma colocação melhor.

"Vamos juntos com a torcida. Ainda faltam dois jogos. Ainda falta um mata-mata. O objetivo maior é estar na fase de grupos", disse Galhardo.