Thiago Galhardo está suspenso para jogo do Fortaleza contra o Corinthians; clube tenta reverter

Thiago Galhardo está suspenso para o jogo contra o Corinthians. O atacante do Fortaleza deve cumprir a pena pela expulsão na semifinal da Copa do Nordeste, contra o Ceará. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgou o caso nesta sexta-feira (5).

O jogador teria de cumprir a punição automática na partida seguinte da competição. No entanto, com a eliminação do Tricolor, o STJD determinou que o cumprimento ocorrar na partida contra o Corinthians pelo Brasileiro, competição organizada pela entidade.

O clube vai recorrer da setença e tentar que o cumprimento da pena ocorra em outra partida. Galhardo é artilheiro do Fortaleza na temporada com 13 gols. A equipe comandada por Vojvoda enfrenta o Corinthinas na segunda-feira (8), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo do Brasileiro.