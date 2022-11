Thiago Galhardo é líder em gols e em participações nos gols do Fortaleza no returno do Brasileiro

Thiago Galhardo chegou como reforço do Fortaleza no 2º turno e vem deixando sua marca no time. O jogador de 33 anos tem correspondido dentro de campo e tornou-se peça chave no esquema de Vojvoda. O atacante é o líder em gols e em participações em gols do Tricolor nesta segunda etapa do Brasileirão.

O jogador, que chegou ao clube em julho, marcou o último tento do Tricolor na goleada de 6 a 0 diante do Bragantino, nesta quarta-feira (9), na Arena Castelão. O placar elástico, inclusive, é o maior desta edição do torneio.

Em 16 jogos disputados por Galhardo, foram seis gols e uma assistência. Ao todo, foram 29 chutes, sendo 18 deles no gol. O aproveitamento em pontaria é de 62%. O camisa 91 também deu 14 passes decisivos. Os dados são do site Sofascore.

O Tricolor do Pici tem a terceira melhor campanha do 2º turno até esta 37ª rodada. Foram 37 pontos conquistados numa campanha 11 vitórias e quatro empates. O time sofreu apenas três derrotas. O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (13), quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília).