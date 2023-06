Thiago Galhardo diz ter alertado Marinho sobre as 'loucuras' de Vojvoda: 'É pra se acostumar'

As escalações de Juan Pablo Vojvoda são sempre uma surpresa, já que o técnico costuma fazer mudanças em seu time titular a cada jogo. Esse foi exatamente um dos assuntos na conversa entre Thiago Galhardo e novo reforço do Fortaleza, Marinho, que se apresentou no Leão na última quinta-feira, (22). Em entrevista coletiva o centroavante da equipe tricolor disse, em tom de brincadeira, que explicou para o recém chegado "a loucura do homem".

"Ontem mesmo, depois da apresentação ali, quando nós fomos para o campo, eu abracei ele, expliquei já a loucura do homem, deixei bem claro pra ele que em um jogo você joga, faz três gols e daqui a pouco você nem ta relacionado pro próximo, ou vai pro banco e nem entra. É pra se acostumar porque não tem trairagem, que é o mais importante. A pessoa tem que entender isso. Que as coisas são feitas dentro de um estudo que ele faz e que ele deixa totalmente a porta dele aberta para explicar isso, se caso você se sentir prejudicado. Passei isso pra ele, é uma coisa que eu fui entendendo com o tempo"

ROTATIVIDADE

O treinador Juan Pablo Vojvoda tem sempre uma nova escalação para colocar em campo. Em decorrência dessas alterações feitas pelo técnico, o Fortaleza tem uma elevada rotatividade e apenas seis jogadores de todo o elenco profissional ainda não marcaram gols, sendo eles Bruno Pacheco, Lucas Esteves, Bernardo Schappo, Alix Vinícius e Amorim.

O Fortaleza entra em campo neste sábado, (24), contra o Atlético-MG, às 18h30, na Arena Castelão pelo Brasileirão Série A.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto