O atacante do Fortaleza, Thiago Galhardo aproveitou os dias de folgas para ir ao Rio de Janeiro aproveitar o aniversário de Romarinho, filho do ex-jogador Romário. Os dois tiveram a companhia também de André Balada, que está no Cuiabá.

Todo o elenco do Leão teve folga até a próxima quinta-feira (22), já que o Fortaleza volta a campo só no dia 28 de setembro, diante do Flamengo, pela 28ª rodada da Série A, às 19 horas.

Legenda: Thiago Galhardo e Romarinho no Rio de Janeiro Foto: Reprodução