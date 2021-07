Thiago Braz busca vaga na final do salto com vara nesta sexta (30) na Olimpíada de Tóquio

O brasileiro Thiago Braz inicia a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta sexta-feira (30) com as eliminatórias masculinas do salto com vara. A prova tem previsão de início às 21h40 (de Brasília), com a final realizada na terça (3), às 7h20 (de Brasília).

Atual campeão olímpico, o atleta é uma das esperanças de medalha do Brasil no evento. A última vez em que esteve no pódio foi em Rio-2016. O outro representante do país na prova é Augusto Dutra, que foi campeão nacional.

Legenda: Thiago Braz foi o campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016 Foto: COB

A expectativa é alta também após a desclassificação do norte-americano Sam Kendricks, bicampeão mundial e bronze nos Jogos do Rio de Janeiro. Considerado o principal adversário de Braz, o atleta testou positivo para Covid-19 e foi cortado da delegação dos Estados Unidos.

Às vésperas da viagem ao Japão, Thiago foi o 4º lugar na série ouro do World Continental Tour. Na ocasião, o paulista obteve a melhor marca pessoal da temporada de 2021 com salto de 5,82m.