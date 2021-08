Tetracampeão do mundo, Zagallo completa 90 anos nesta segunda (9); confira trajetória do Velho Lobo

Único tetracampeão do mundo, Mário Jorge Lobo Zagallo completou 90 anos nesta segunda-feira (9). O ex-jogador e técnico da Seleção Brasileira foi festejado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas redes sociais, tendo números e desempenhos, como atleta e dirigente, destacados pela amarelinha, além da FIFA - Zagallo foi o primeiro homem a conquistar a Copa do Mundo como jogador e técnico.

Carreira de Zagallo

O vínculo com a camisa canarinho iniciou ainda quando jogador. Atuando na ponta-esquerda, Zagallo foi titular e campeão da Copa do Mundo de 1958 e 1962. Oito anos depois, após pendurar as chuteiras - seu último clube foi o Botafogo-RJ -, o ex-jogador viraria treinador da Seleção Brasileira, ajudando na conquista do tricampeonato, em 1970. Posteriormente, em 1994, o 'Velho Lobo' estaria envolvido na conquista do tetra, como coordenador técnico do Brasil.

Zagallo seguiu na carreira de treinador até 2001, quando comandou o Flamengo na conquista do tricampeonato carioca, ao vencer o Vasco na final. Ao todo, o Velho Lobo dirigiu sete clubes (Botafogo, Fluminense, Flamengo, Al Hilal, Vasco, Bangu, e Portuguesa) e três seleções (Brasil, Kuwait e Emirados Árabes).

Em 2020, Mário Jorge Lobo Zagallo foi eleito o 27° melhor treinador de todos os tempos pela revista FourFourTwo. O ex-técnico, em 2013, foi considerado o 9° melhor treinador de todos os tempos pela revista britânica World Soccer.