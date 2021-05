Tenistas Rafael Nadal e Naomi Osaka conquistam Prêmio Laureus de 2020

O tenista espanhol Rafael Nadal conquistou nesta quinta-feira (6) o Prêmio Laureus, entregue ao melhor atleta masculino da temporada 2020. O atleta é, atualmente, o número 2 do ranking mundial da ATP. Foi a segunda vez que o profissional foi eleito.

O curioso é que o tênis dominou a cerimônia. A tenista japonesa Naomi Osaka foi escolhida a melhor atleta feminina de 2020, enquanto a ex-atleta americana Billie Jean King foi premiada pelo conjunto da obra.

Nadal e Osaka foram eleitos os melhores atletas do ano passado em cerimônia virtual realizada em Sevilla, na Espanha. O evento contou com a participação de nomes do esporte como o jamaicano Usain Bolt (atletismo), e o português Luis Figo (futebol).