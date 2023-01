Temporada do turfe no Ceará tem ínicio com prova no Jockey Club

Criadores e proprietários promovem o primeiro evento equino de Quarto de Milha nesta temporada de 2023, no Jockey Club Cearense. Nos próximos dias 20, 21 e 22 acontece a primeira programação oficial da temporada, reunindo os segmentos da veloz raça Quarto de Milha.

É o Grande Prêmio Haras Iguatu e Leilão, com estreia de várias jovens estrelas equinas, filhas de premiados pais.

Nesta primeira programação oficial da temporada 2023, são aguardados cerca de 30 animais inscritos, disputando as provas e correndo em busca das premiações que somam R$ 240 mil.

No leilão, é certa a oferta ao público de 35 inéditos lotes, entre potros e potrancas. A fazenda Haras Claro é um dos destaques do evento e estará presente com sua criação.