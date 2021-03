Temporada 2021 da Fórmula 1 começou; veja equipes, pilotos, calendário e mudanças técnicas

A Fórmula I está de volta. Neste domingo (29), às 12h, será dada a largada na temporada 2021, com a primeira etapa do ano, o GP do Bahrein. Para este ano, a F1 trouxe novidades, como mudanças técnicas, esportivas, além de retorno e chegadas de novos pilotos ao grid.

O ano de 2021 poderá ser um marco na história da modalidade e do piloto inglês, Lewis Hamilton. Na temporada passada, o piloto da Mercedes conquistou seu sétimo título da Fórmula 1, se igualando ao ex-piloto Michael Schumacher.

O britânico é o maior vencedor da história da categoria com 95 vitórias, além de ser o maior detentor de pódios (165) e de pole positions (98), podendo chegar a centésima nesta temporada. Os números caracterizam Lewis Hamilton como o piloto a ser batido em 2021.

Retornos e chegadas

A temporada 2021 marcará o retorno de um velho conhecido à Fórmula I: Fernando Alonso. O espanhol de 39 anos assinou contrato de dois anos com a Alpine (ex-Renault), onde conquistou por duas vezes (2005-2006) o título da modalidade. Alonso estava fora do grid da F1 desde o final de 2018, quando optou por deixar a McLaren.

Enquanto Alonso retorna à modalidade, a Fórmula I 2021 proporcionará, também, a visibilidade de novos pilotos no cenário mundial. Yuki Tsunoda, de 20 anos, e Mick Schumacher e Nikita Mazepin, de 22 anos, farão sua estreia na principal competição do automobilismo mundial.

Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, terá a companhia do também estreante Nikita Mazepin na Haas. Mick chega à elite da Fórmula I após ter sido campeão da F2. O japonês Yuki Tsunoda substituirá o russo Daniil Kvyat na Alpha Tauri.

Legenda: Fernando Alonso defenderá a Alpine-Renault na temporada 2021 Foto: Franck Fife/AFP

Mudanças técnicas e esportivas

Visando tirar possíveis benefícios de equipes mais ricas e, também, melhorar a visibilidade do espetáculo aos fãs, a Fórmula I promoveu três mudanças esportivas e técnicas para a temporada 2021.

Peso mínimo: Com o intuito de evitar que as equipes mais ricas gastem fortunas em peças mais leves, tendo em vista que equipes mais modestas não poderá investir igual, a Fórmula I aumentou, para 2021, o peso mínimo dos carros. Na temporada passada, eram 746kg. Este ano, será de 752kg. A mudança também será feita no peso dos motores, saindo de 145kg, peso mínimo em 2020, para 150kg.

Com o intuito de evitar que as equipes mais ricas gastem fortunas em peças mais leves, tendo em vista que equipes mais modestas não poderá investir igual, a Fórmula I aumentou, para 2021, o peso mínimo dos carros. Na temporada passada, eram 746kg. Este ano, será de 752kg. A mudança também será feita no peso dos motores, saindo de 145kg, peso mínimo em 2020, para 150kg. Assoalho: Outra mudança promovida pela entidade gestora da maior competição de automobilismo do mundo foi nos assoalhos. Os dispositivos, que antes tinham diversas abas aerodinâmicas para melhorar a performance do carro, precisará ser quase toda plana e que ocupe, também, uma área externa menor. De acordo com a Fórmula I, a medida é para melhorar o espetáculo aos fãs.

Outra mudança promovida pela entidade gestora da maior competição de automobilismo do mundo foi nos assoalhos. Os dispositivos, que antes tinham diversas abas aerodinâmicas para melhorar a performance do carro, precisará ser quase toda plana e que ocupe, também, uma área externa menor. De acordo com a Fórmula I, a medida é para melhorar o espetáculo aos fãs. Teto orçamentário: A partir de 2021 entrará em vigor o teto orçamentário na Fórmula I. Estabelecido inicialmente em US$ 145 milhões, o valor sofrerá reduções nos anos seguintes. Em 2022, US$ 140 milhões e em 2023, US$ 135 milhões.

Esse limite estabelecido cobrirá todos os aspectos da gestão de uma equipe da Fórmula I, com exceção de: despesas de marketing, salário dos pilotos e dos três funcionários mais bem pagos.

Legenda: Comparação entre o assoalho de 2020 (vermelho) e o de 2021 (azul) Foto: Reprodução

Calendário

O calendário da Fórmula I 2021 conta com novas pistas, como o GP da Holanda, em Zandvoort, e da Arábia Saudita, em Jidá. A pista de Imola também estará presente na F1, como o autódromo de Portimão, em Portugal.

Apesar da programação estar definida, a Fórmula I segue de olho em possíveis mudanças em virtude da pandemia da Covid-19.

GP do Bahrein – 28 de março

– 28 de março GP da Emilia-Romagna – 10 de Abril

– 10 de Abril GP de Portugal – 2 de maio

– 2 de maio GP da Espanha – 9 de maio

– 9 de maio GP de Mônaco – 23 de maio

– 23 de maio GP do Azerbaijão – 6 de junho

– 6 de junho GP do Canadá – 13 de junho

– 13 de junho GP da França – 27 de junho

– 27 de junho GP da Áustria – 4 de julho

– 4 de julho GP da Grã-Bretanha – 18 de julho

– 18 de julho GP da Hungria – 01 de agosto

– 01 de agosto GP da Bélgica – 29 de agosto

– 29 de agosto GP da Holanda – 5 de setembro

– 5 de setembro GP da Itália – 12 de setembro

– 12 de setembro GP da Rússia – 26 de setembro

– 26 de setembro GP de Singapura – 3 de outubro

– 3 de outubro GP do Japão – 10 de outubro

– 10 de outubro GP dos Estados Unidos – 24 de outubro

– 24 de outubro GP do México – 31 de outubro

– 31 de outubro GP do Brasil – 7 de novembro

– 7 de novembro GP da Austrália – 21 de novembro

– 21 de novembro Grande Prêmio da Arábia Saudita – 5 de dezembro

– 5 de dezembro GP de Abu Dhabi – 12 de dezembro

Equipes e Pilotos da Fórmula I 2021

Mercedes – Lewis Hamilton (Inglaterra) e Valtteri Bottas (Finlândia)

RBR-Honda – Max Verstappen (Holanda) e Sergio Pérez (México)

McLaren-Mercedes – Lando Norris (Inglaterra) e Daniel Ricciardo (Austrália)

Aston Martin-Mercedes – Lance Stroll (Canadá) e Sebastian Vettel (Alemanha)

Alpine-Renault – Fernando Alonso (Espanha) e Esteban Ocon (França)

Ferrari – Charles Leclerc (Mônaco) e Carlos Sainz Jr. (Espanha)

Alphatauri-Honda – Pierre Gasly (França) e Yuki Tsunoda (Japão)

Haas-Ferrari – Mick Schumacher (Alemanha) e Nikita Mapezin (Rússia)

Williams-Mercedes – George Russell (Inglaterra) e Nicholas Latifi (Canadá)