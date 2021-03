"Temos muito o que melhorar", afirma Bruno Melo após triunfo do Fortaleza

Bruno Melo foi o nome do Fortaleza na vitória por 1 a 0 diante do CRB pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira (3), começando bem a temporada 2021. Porém, o lateral ressaltou que a força do grupo foi o principal destaque e cobrou melhorias na equipe.

"Sempre bom começar a temporada com vitória. Muito feliz pelo gol, mas o triunfo é do grupo, que está de parabéns. Fizemos grande partida mas temos muito o que melhorar. Eles vieram fechados e exploramos a bola parada", disse o defensor em coletiva.

O lateral-esquerdo abriu o placar de cabeça no fim do 1º tempo e acertou bola na trave durante o 2º. Usado também como zagueiro, Bruno destacou sua atuação pelo Leão na fase defensiva e se mostrou à disposição do técnico Enderson Moreira para jogar como o comandante preferir.

"Onde o professor me colocar, o que ele acha que é o melhor para mim, estou ajudando a equipe. Estou praticamente fazendo função de 3º zagueiro", afirmou Bruno.

O próximo comprimisso tricolor é diante do Sampaio Corrêa, neste sábado (6), às 20h30, no Maranhão.