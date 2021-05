"Tem muita coisa no mundo para eu ficar falando de basquete", afirma atleta Kyrie Irving

O Brooklyn Nets está prestes a começar nos playoffs a busca para ser campeão inédito da NBA, mas Kyrie Irving diz que está focado em coisas além do basquete. O armador se recusou a responder perguntas sobre os últimos jogos e, além disso, também fez referências sobre o estado violento ente Israel e Palestina.

"Eu não vou mentir, está acontecendo muita coisa no mundo e basquete não é a minha prioridade nesse momento", disse. "Estão ocorrendo diversas situações lá fora e tem muita desumanização", continuou.

O armador foi multado pela liga no começo deste mês por se recusar a falar com a imprensa. "Então eu peço desculpas por não estar focado nas suas perguntas. É que tem muita coisa no mundo para eu ficar falando de basquete. Com o que está lá fora é triste. Não é só na Palestina, não é só em Israel, é em todo lugar", afirmou.

Legenda: Ataques israelitas à Faixa de Gaza nesta quarta-feira (12) Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Neste domingo, um ataque aéreo israelense destruiu três prédio em Gaza e deixou pelo menos 33 mortos. "Se você é um ser humano, você apoia o esforço anti-guerra. Tem muitas pessoas morrendo, crianças, mulheres, e é nisso que estou focado", declarou.

O Brooklyn Nets terminou a temporada regular na segunda colocação da Conferência Leste. Para a primeira rodada dos playoffs, a equipe espera o vencedor do jogo de "play-in" (repescagem) entre Celtics e Washington Wizards.