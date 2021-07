Teddy Riner vai em busca do ouro nas Olimpíadas de Tóquio e deve disputar com brasileiro

O bicampeão olímpico Teddy Pierre-Marie Riner deve enfrentar o brasileiro Rafael Silva em Tóquio, agora em busca da terceira conquista. O judoca acumula 154 vitórias consecutivas, ficando invicto de 2010 ao início de 2020, quando perdeu para o japonês Kokoro Kageura no Gram Slam da França.

Na casa dos 30 anos, Riner revelou recentemente que só deve parar após os jogos de 2024. Além das olimpíadas, o atleta acumula 10 títulos mundiais na bagagem e agora vive com a expectativa de levar mais um ouro para casa.

História no judô

O foco e a determinação de Riner no judô começou aos cinco anos. Dez anos depois, aos 15, ele se tornou membro da equipe nacional francesa de judô.

Os pais, claro, foram essenciais na jornada de Teddy, que atualmente faz questão de levar a filha a todas as competições que disputa.

Nas Olimpíadas de Tóquio, no entanto, ele só deve estrear no dia 29 de julho, quando inicia sua categoria. Ainda assim, o judô já começa as eliminatórias nesta sexta (23), enquanto o público no Brasil poderá acompanhar a partir das 23h (Horário de Brasília).

Estilo no esporte

Teddy compete na categoria +100kg, pesando 140kg, com 2.12m de envergadura. Ele é conhecido pelos surpreendentes golpes de perna e duas técnicas favoritas: o Uchi mata e o O soto gari.

O estilo dele, inclusive, se tornou base da Academia Teddy Riner. Por lá, ele treina jovens e crianças parisienses, o que o levou a ser embaixador da boa vontade pela UNICEF FRANÇA.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte