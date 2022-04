Técnico Rafael Soriano é suspenso pelo TJD-ES após agredir árbitra assistente

O técnico Rafael Soriano, demitido da Desportiva Ferroviária após agredir a árbitra assistente Marcielly Netto, foi suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça de Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES), nesse domingo (10), por 30 dias.

A corte atendeu a solicitação realizada pela Procuradoria Geral, enviada horas após o caso, que aconteceu no intervalo do jogo contra o Nova Venécia, pelas quartas de finais do Campeonato Capixaba 2022, realizado no Estádio Zenor Pedrosa Rocha, interior do Estado. As informações são do portal Ge.

No pedido, o órgão anexou imagens da transmissão em que é possível observar Soriano se exaltar com a arbitragem e, em certo momento, tentar dar uma cabeçada na vítima, que se afasta e leva a mão ao nariz, assustada. Aos policiais militares que faziam a segurança da partida, Marcielly Netto confirmou que foi atingida pela ação.

VEJA VÍDEO DA AGRESSÃO

Em posse da gravação, o presidente do TJD-ES, Eduardo Xibles Salles Ramos, decidiu aceitar o pedido da procuradoria, baseado no Art. 35 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz:

"Poderá haver suspensão preventiva quando a gravidade do ato ou fato infracional a justifique, ou em hipóteses de excepcional e fundamentada necessidade, desde que requerida pela Procuradoria, mediante despacho fundamentado do Presidente do Tribunal (STJD ou TJD), ou quando expressamente determinado por lei ou por este Código. § 1º O prazo da suspensão preventiva, limitado a trinta dias, deverá ser compensado no caso de punição."

Rafael Soriano deverá ser julgado pela Corte desportiva e pode ser sentenciado a pelo menos 180 dias de suspensão, conforme o Parágrafo 3º do Art. 254-A do CBJD.

Nota de repúdio

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) emitiu nota de repúdio contra o episódio neste domingo. A entidade informou que "repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária".

Marcielly Netto receberá "todo o suporte", segundo a federação. No texto, a FES pontuou que o caso será encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES).

"Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes", afirma.

Leia a nota na íntegra:

Sobre o ocorrido no intervalo da partida entre Nova Venécia FC e Desportiva Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) afirma que combate e repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária, e que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente Marcielly Netto. Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes.