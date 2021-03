Técnico no Acre morre por complicações da Covid-19 aos 36 anos

O técnico Radson Júnior, de 36 anos, morreu na noite deste sábado (27) em decorrência da Covid-19. O profissional foi contratado há dois meses para comandar a equipe do Plácido de Castro, do Acre.

O óbito ocorreu no no dia em que fez aniversário. O treinador estava internado na UTI do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) de Rio Branco, capital do Estado. Durante hospitalização, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com o AC Jornal, Radson passou mal no último dia 14 e foi diagnosticado com dengue em hospital da cidade de Plácido de Castro. Dias depois, realizou exames que constataram o novo coronavírus.

No dia 20, foi transferido para a UTI em Rio Branco, e o quadro de saúde se agravou. O clube lamentou, por meio de um comunicado nas redes sociais, a perda do comandante.