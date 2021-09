Técnico Leston Júnior completará 50 jogos pelo Floresta no sábado: "Fico honrado"

O Floresta entra em campo no próximo sábado (4), contra o Altos/PI no CT do Ceará pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E a partida será especial para o técnico Leston Júnior, que completará 50 jogos pelo clube da Vila Manoel Sátiro. Uma marca expressiva para o treinador que já está na história do clube, que se diz honrado com a marca.

“É uma marca muito expressiva que consegui atingir, ainda mais analisando a carreira de um treinador, que sempre é o primeiro a ser tirado dos clubes. Tenho muito orgulho de estar bem aqui e conquistar esse número de jogos. Fico honrado”, afirmou

Trajetória

Leston chegou no clube dia 18 de fevereiro de 2020 e sua primeira partida foi diante do Afogados pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Ali, ele começava a construir uma histórica campanha, ao conquistar o vice-campeonato e o acesso para a Série C.

Agora, disputando a Terceira Divisão Nacional, de um nível mais desafiador, Leston tem conseguido resultados importantes e reagindo na luta pela permanência, objetivo inicial do clube. Mas as vitórias contra Botafogo/PB por 2 a 1 fora de casa e o empate em 1 a 1 também fora contra o Paysandu, fazem o clube sonhar com uma vaga na 2ª Fase.

Legenda: O Floresta faz campanha de recuperação na Série C, e vem de 4 pontos fora de casa, sendo o último um empate com o Paysandu em 1 a 1 Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Com 66,6% de aproveitanento dos jogos realizados da sequência fora de casa - Botafogo/PB e Paysandu/PA - o lobo conquistou quatro pontos e, permaneceu na 7ª posição da tabela com 16 pontos, se afastando da zona de rebaixamento e, ficando próximo do G-4 da competição.

O treinador enalteceu a importância dos pontos longe de casa e, comentou sobre a qualidade do grupo.

"Todos os pontos praticamente tem o mesmo peso, numa competição como a série C, mas é óbvio quando fala em seis pontos em disputa e quatro conquistados, contra dois adversários da envergadura de Botafogo/PB e Paysandu, principalmente por ser fora de casa, são pontos importantíssimos que nos proporciona uma condição favorável para buscar uma futura classificação, porém o nosso primeiro pensamento é a manter a equipe na Série C, mas sem perder o foco no G-4", explicou Leston Júnior.

Confira o histórico de Leston no Floresta:

Brasileirão da Série D - 2020 (12V / 8E / 4D)

Taça Fares Lopes 2020 - (2V / 0E / 5D)

Campeonato Cearense da 2° Divisão - 2021 - (1V/2E/1D)

Série C do Brasileiro 2021 (3V/7E/4D)

Números totais: 49 jogos / 18 vitórias / 17 empates / 14 derrotas (48,2% de aproveitamento)