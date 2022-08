Técnico interino, Juca Antonello avalia trabalho, elogia jogadores e revela conversa com Lucho

O Ceará empatou mais uma vez e segue sem vencer no returno do Brasileirão. O time ficou no 0 a 0 com o Athletico-PR, em jogo da 24ª rodada, na Arena Castelão. Juca Antonello, técnico interino, avaliou as duas semanas no comando da equipe, destacou a entrega com jogadores e revela contato com o novo treinador, o argentino Lucho González.

Enquanto o Vovô procurava por um novo técnico após a saída de Marquinhos Santos, Juca Antonello, que é auxiliar permanente do clube, assumiu o comando da equipe principal. Esteve à beira do gramado nos duelos contra o Bragantino e diante do Furacão, neste sábado (27).

“Na primeira partida, vencemos o jogo até quase o final. Infelizmente, no final da partida deixamos de ganhar mais dois pontos que poderiam nos colocar numa condição melhor. No jogo de hoje criamos várias situações, acredito que conseguimos pôr em prática aquilo que fizemos durante a semana de trabalho. Os atletas foram extremamente comprometidos. Mas infelizmente não conseguimos concluir de forma efetiva e acabamos com mais resultados de empate. Saio do comando bastante orgulhoso do que os atletas fizeram, do esforço que eles fizeram, porque apesar de não termos conquistado vitórias, eles estão se esforçando demais para que a gente volte a ganhar, volte a pontuar, e consiga ter uma sequência de bons resultados”, avaliou Antonello.

O novo técnico, Lucho González, acompanhou o duelo na Arena Castelão ao lado da comissão. Juca disse já ter conversado com o novo treinador da equipe alvinegra.

“Já conversamos um pouco. Ele é uma grande pessoa. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho à frente do nosso clube e certamente a minha intenção vai ser continuar ajudando para que a gente volte a pontuar, volte a vencer e esteja figurando na parte de cima da tabela”, concluiu o técnico interino.

O Ceará está em 15º lugar com 27 pontos no Campeonato Brasileiro. O Vovô volta a campo no próximo domingo (4), quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 11h (de Brasília).

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

