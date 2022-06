Técnico interino do Ceará valoriza atuação e critica arbitragem em empate: "pênalti não existiu"

Após o empate por 1x1 entre Goiás e Ceará, partida deste domingo (12), Pedro Sotero comentou sobre o desempenho do Alvinegro. Sotero esteve a frente do comando técnico do Ceará após Dorival Jr. deixar a equipe para comandar o Flamengo. O treinador interino exaltou o desempenho do elenco em campo e criticou a decisão do árbitro na marcação do pênalti que deu o empate ao Goiás.

"O pênalti não existiu, a expulsão também não. Ainda teve um lance duvidoso em cima do Mendoza, dentro da área, que não chegou nem a ser analisado na cabine do VAR, para ter uma visão mais clara. Foi um lance (pênalti de Bruno Pacheco) que influenciou o resultado da partida. Não concordamos com o critério aplicado pelo árbitro", reclamou.

O lance em questão gerou muita repercussão e dividiu opiniões. Dentro da área, Bruno Pacheco subiu para dividir a bola com o lateral Maguinho e, no movimento, acabou o atingindo com o cotovelo. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães logo marcou a penalidade máxima e aplicou vermelho direto para o jogador do Ceará.

Frustração

O resultado não agradou o treinador, ele acredita que o Ceará produziu mais para merecer a vitória. "Não foi o que a gente esperava. Controlamos bem o jogo, cumprimos o plano que havíamos traçado (...) e em um lance isolado eles conseguiram o empate", comentou. Ele também valorizou o volume de jogo da equipe, as chances criadas e o posicionamento defensivo.

Fora isso, o treinador interino comentou sobre a maturidade do elenco em campo após a saída de Dorival e incentivou a continuidade do trabalho que vem sendo feito. "Mas precisamos valorizar também esse ponto fora de casa, manter a cabeça boa e seguir trabalhando (...) nosso elenco é muito maduro, eles têm grande capacidade de se adaptar as questões que o futebol, de maneira geral, acaba impondo. Eu vejo muito potencial na equipe para galgar posições na parte de cima da tabela", concluiu.