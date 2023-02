Técnico do time feminino do Ceará foca em jogo contra Flamengo e projeta ano: 'trabalho vai crescer'

O time feminino do Ceará estreia na temporada 2023 contra o Flamengo. As equipes vão se enfrentar em jogo da Supercopa do Brasil, neste domingo (5), no Estádio Luso Brasileiro, às 10h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro. Novo técnico da equipe, Felipe Soares conversou sobre o novo elenco, praticamente todo reformulado, e ressalta acreditar no crescimento do grupo durante o ano. O jogo terá transmissão da TV Verdes Mares.

Em 2022, as Meninas do Vozão fizeram a melhor campanha de um time cearense na história. O grupo conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino A2 e garantiu o vice-campeonato estadual. Com isso, poderá disputar a Supercopa Feminina e a Série A 1, elite do futebol.

“Temos um elenco mais jovem e atletas que estavam conosco na base. Fazem parte desse grupo atletas que já faziam parte do elenco profissional no título da A2 e nos dois últimos Campeonatos Cearenses, casos de Amália, Bia, Rebeca e Kaillany, peças que eram de confiança da comissão anterior e fundamentais no nosso time hoje”, disse o treinador.

Felipe Soares integra a comissão técnica do time desde 2021. Ele iniciou no Ceará como analista de desempenho e também passou pelas categorias de base. No currículo, a Licença Conmebol B e passagens por clubes como Tiradentes e Crato. O novo comandante assumiu a equipe após a saída de Erivelton Viana.

“O contato com o time não é surpresa para mim ou para elas, porque trabalhamos durante um ano inteiro nas categorias de base. A gente já tem uma linguagem e um modelo pré-estabelecidos. É claro que, com a mudança de temporada e de categoria, a pressão e a cobrança são outras, mas como já tínhamos um contato anterior, facilita. Gosto de falar que o contato de um treinador com um grupo é como se fosse um novo idioma a se aprender. Não se aprende inglês do dia para a noite. Nesse caso, como já temos um ano de trabalho, já temos um vocabulário pré-estabelecido”, avaliou Felipe.

SUPERCOPA

Agora, o novo treinador recebe uma missão mais desafiadora. Enfrentar os maiores times do Brasil em disputas como a Série A do Brasileiro e a Supercopa. As Meninas do Vozão viajam neste sábado para duelar com o time carioca no domingo, em jogo único.

“A preparação para o jogo com o Flamengo, bem como vai ser contra outras equipes do futebol brasileiro, se baseia nas oportunidades de aproveitar possibilidades que o adversário nos der de poder atacar. Buscando sempre agredir o rival, entendendo as forças delas, buscando correr o menor risco possível e oferecer o maior risco possível ao adversário” explicou Soares.

OBJETIVOS

Felipe é cauteloso quanto aos objetivos do time em 2023. Com o rebaixamento do time masculino principal, a realidade financeira do clube mudou de patamar e isso afetou também o futebol feminino. O grupo perdeu peças da campanha histórica de 2022, mas o treinador acredita em evolução do novo grupo.

“É muito difícil falar sobre objetivos nesse momento. Nossa certeza é de crescimento na competição e por vários motivos. Foi assim nas competições de base que disputamos e é natural que isso aconteça quando você tem ideias e grupo vai assimilando essas ideias. Um trabalho apoiado pela comissão, coordenação e, principalmente, pelas atletas vai crescer naturalmente no decorrer do ano. É natural que a gente encontre jogos mais difíceis nesse começo de temporada, mas o trabalho vai crescer”, concluiu o técnico.