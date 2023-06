Técnico do San Lorenzo elogia Fortaleza de Vojvoda: 'está entre os melhores do Brasileirão'

O San Lorenzo venceu o Estudiantes de Mérida por 4 a 1, no último jogo da Fase de Grupos da Sul-Americana. Com o resultado, o grupo garantiu vaga nos play-offs das oitavas do torneio continental. O técnico Rubén Insúa falou sobre a vitória da equipe, que pode voltar a enfrentar o Fortaleza na próxima fase. O time comandado por Vojvoda foi bastante elogiado pelo compatriota.

Caso o Palestino tivesse vencido o Tricolor do Pici, teria ido a 11 pontos e ultrapassado o San Lorenzo na tabela. Além de torcer pela derrota do time chileno, a equipe de Insúa precisava vencer por três gols de diferença para aumentar o saldo de tentos marcados. Assim, a vitória do Fortaleza foi fundamental para a permanência do El Ciclón na disputa.

“Hoje em dia, ganhar por três gols não é fácil. Mas, bom, buscamos e fomos entendendo qual era a problemática que o jogo ia apresentando. No segundo tempo, tivemos eficácia para definir. E não há partida fácil, quando depende de outro resultado, é muito mais complexo. Mas também, com respeito, eu acreditava que Fortaleza poderia ganhar. Por quê? Porque é uma boa equipe, está entre os melhores do Brasileirão. No meu gosto, tem bons jogadores brasileiros e argentinos, tem um corpo técnico argentino, fez uma grande Copa Libertadores... Essa equipe brasileira está acostumada a ganhar, ainda estando classificada. É seu DNA, igual ao nosso. Mas uma equipe como o Fortaleza vai jogar para ganhar”, finalizou o técnico.

Fortaleza e San Lorenzo se enfrentaram duas vezes no Grupo H. O Leão venceu os dois jogos por 0-2 e 3-2. Após a disputa dos playoffs, os times podem se enfrentar novamente nas oitavas. O sorteio dos adversários desta fase será no dia 5 de julho, às 13h (de Brasília).

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: