Técnico do Palestino projeta duelo decisivo contra o Fortaleza na Sul-Americana: ‘depende de nós’

O Fortaleza enfrenta o Palestino nesta terça-feira (27), no último jogo da Fase de Grupos da Sul-Americana. Para o time chileno, o confronto é decisivo pois ainda briga pela segunda vaga no Grupo H. O técnico Pablo Sánchez e o zagueiro Brayan Véjar falaram da importância do jogo diante do Tricolor.

“Depende de nós, de que façamos uma boa partida e consigamos um bom resultado. Temos esse jogo com a responsabilidade que corresponde a tão importante fase, mas com vontade de dar um novo passo”, ressaltou o técnico Pablo Sánchez, que relacionou 23 jogadores para o jogo.

O Tricolor do Pici já está classificado para a próxima fase da competição. O Leão é o primeiro do grupo com 12 pontos. No entanto, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda busca por melhor posição na classificação geral. O Tricolor vai enfrentar um Palestino que deve ir com força máxima em campo. El Tino é o segundo do Grupo H, com 8 pontos.

"Ansioso para jogar este jogo e obter a vitória. Buscaremos a classificação. É um passo que queremos dar neste semestre", disse o zagueiro.

As equipes se enfrentaram na primeir rodada do torneio, no dia 5 de abril. O Leão do Pici venceu com goleada do Fortaleza por 4 a 0. Pochettino (2), Thiago Galhardo e Lucero maracaram os gols da partida. Fortaleza e Palestino se enfrentam novamente às 19h (de Brasília). O duelo desta terça-feira será no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS DO PALESTINO: