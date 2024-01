Técnico do Fortaleza, Léo Porto comemora estreia com vitória na Copinha: 'Foi um jogo difícil'

O Fortaleza estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. A equipe venceu o Castanhal (PA) por 2 a 0. Iarley e Ryan Luka marcaram os gols da partida no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis (SP), nesta quarta-feira (3). O técnico Léo Porto avaliou a partida e

"Foi um jogo difícil. A gente sabia que a estreia é sempre um pouco mais complicado. Tem a questão emocional também. A gente não esperava facilidade nenhuma no jogo. Ainda bem que conseguimos sair com a vitória, com os três pontos. É importante começar vencendo na competição. Acho que as duas equipes poderiam ter entregado mais, ter um jogo um pouco mais bonito. Mas o calor prejudicou as equipes no rendimento da partida. Mas estou feliz pelo esforço dos jogadores, pelo comprometimento deles. Executar aquilo que foi pedido e se esforçarem ao máximo para a gente conseguir a vitória", disse o técnico do Leão.

O Tricolor do Pici é o líder do Grupo 11 com 3 pontos, empatado com o CRB, que está em segundo pelo saldo de gols. O próximo duelo do Tricolor do Pici será justamente contra o time alagoano, no sábado (6), a partir das 13h (de Brasília). Léo Porto falou sobre a importância da recuperação para a partida decisiva.

"Agora a gente vai ver o pessoal que está mais cansado, desgastado... É uma competição que exige muito do ponto de vista físico. A cada dois dias estamos jogando. E são jogos sempre cedo, num calor que desgasta bastante. O pessoal da fisiologia vai fazer uma avaliação. Nós temos todas as condições de fazer uma boa recuperação e vamos ver os melhores jogadores que vão estar disponíveis para a próxima partida", finalizou.