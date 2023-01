Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda está regularizado no BID

Treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na madrugada desta quinta-feira (19). O argentino já comandou a equipe nos dois jogos da equipe no estadual e já está apto para atuar nas demais competições.

O Fortaleza estreou no estadual no dia 14 de janeiro (sábado), quando venceu o Iguatu por 2 a 0. Depois, também sob comando do argentino, a equipe enfrentou o Caucaia e conquistou a segunda vitória (1 a 0).

O técnico chegou ao Tricolor em 2021 e renovou contrato com o time até o fim de 2024. Na última temporada, foram 70 jogos no comando do time, com 33 vitórias, com títulos da Copa do Nordeste e do Cearense. Além disso, a equipe foi até às quartas da Libertadores e da Copa do Brasil, além de conquistar vaga na Libertadores de 2023, com o 8º lugar no Brasileiro.

A publicação da Confederação Brasileira de Futebol foi feita pela entidade ainda na madrugada de quinta-feira. O próximo desafio do Leão do Pici será na Copa do Nordeste. A equipe encara o Campinense no primeiro jogo da competição em 2023.