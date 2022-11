Técnico do Fluminense, Diniz elogia gestões de Ceará e Fortaleza: 'que consigam ter sucesso'

Técnico do Fluminense, Fernando Diniz viu o time vencer o Ceará e conquistar vaga na Libertadores de 2023. Germán Cano marcou o único gol da partida realizada nesta segunda-feira (31), na Arena Castelão. Em entrevista coletiva, o técnico comentou sobre o adversário alvinegro e avaliou a evolução do futebol cearense.

“O time (Fluminense) jogou muito bem o jogo todo, mas em especial o primeiro tempo. Contra um adversário difícil. Jogar aqui é sempre muito difícil. É bem verdade que a torcida, acho que fez falta para o Ceará, que é uma torcida que empurra muito o time. Eu gosto muito do Ceará, do elenco, dos jogadores… Talvez o número de competições disputadas esse ano, o fato de não ter avançado em algumas delas, talvez a agenda anual tenha prejudicado um pouco. Mas é um time que eu considero um dos bons times do Campeonato Brasileiro. Pelo que fez durante o campeonato não merecia estar na posição que está”, disse o técnico do Fluminense.

Diniz relata as impressões sobre o futebl cearense. Ele pontua o processo de modernização e profissionalização realizados por Ceará e Fortaleza.

“Meu olhar para o futebol aqui do Ceará é muito positivo. Acho que começa fundamentalmente pela gestão tanto do Robinson de Castro quanto do Marcelo Paz. Acho que há uma visão moderna do futebol, são pessoas muito sérias. Embora nunca tenha trabalhado aqui, a gente percebe que os times são cada vez mais bem estruturados tanto na parte da estrutura física quanto na questão de colocação de profissionais para poder estruturar o futebol como um todo. Executivo de futebol, parte de fisiologia. Então, fico muito contente toda vez que venho aqui. E sei dos jogadores que passam aqui... O Samuel Xavier, que tá comigo agora, elogia muito tanto o Ceará quanto o Fortaleza, o Felipe Alves... É muito bom jogar aqui no Nordeste, especificamente em Fortaleza. Gosto muito. Acho que as torcidas de um time quanto do outro são apaixonantes . É muito bom um estádio lotado. E torço muito para que tanto um como o outro consigam ter sucesso no futuro.

