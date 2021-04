Técnico do Ferroviário, Francisco Diá recebe primeira dose da vacina contra Covid-19

Francisco Diá, técnico do Ferroviário, foi vacinado contra a Covid-19 na manhã desta segunda-feira (5). Com 65 anos, recebeu a primeira dose do imunizante em um shopping da capital cearense por meio de ação drive-thru da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A informação foi confirmada pela equipe coral. O treinador, natural de Natal-RN, recebeu instruções sobre a data da segunda dose da inoculação do imunobiológico.

Com a paralisação do Campeonato Cearense, o próximo compromisso do Tubarão da Barra será no dia 14 de abril contra o América-MG, às 19h, no estádio Independência, pela Copa do Brasil. Em jogo único, o empate deixa a decisão do classificado à 3ª etapa no mata-mata para os pênaltis.

VACINAÇÃO NO CEARÁ

Desde o dia 22 de março, o município de Fortaleza entrou na 2ª fase do Plano Nacional de Imunização no Estado. Agora, o foco são idosos entre 60 e 74 anos, faixa etária na qual Diá se encontra.

Nos três primeiros dias de abril, foram aplicadas 84.884 doses nos idosos pertencentes à segunda fase contra a Covid-19. Segundo a SMS, 27.657 pessoas foram imunizadas na quinta-feira (1), 28.434 na sexta-feira (2) e 28.775 no sábado (3). Nos dias citados, o Município atingiu recorde diário de imunização.