Técnico do Ferroviário, Diá ressalta dedicação após vitória: "não estou fazendo nem sexo"

O competente e folclórico treinador Francisco Diá, do Ferroviário, está em alta, profissionalmente falando. Depois de vencer a Taça Fares Lopes e a primeira fase do Campeonato Cearense com a equipe coral, o profissional conseguiu levar o Ferroviário para a próxima fase da Copa do Brasil ao bater o Porto Velho, no Rio de Janeiro.

Mas se engana quem pensa que o mérito do treinador é de graça. Em entrevista após a partida, que valeu ao Ferrão uma premiação de R$ 675 mil, o treinador disse que vive o futebol intensamente, deixando de lado até a vida amorosa.

"Futebol você tem que estar pedindo informação toda hora, procurando saber informação principalmente do adversário. A gente vai trabalhar em cima do América-MG para ter informação. Eu vivo o futebol 24 horas. Não estou fazendo nem sexo ultimamente. Toda hora estamos ligados nas coisas do futebol para ver a coisa acontecer".

Veja entrevista hilária

Ferroviário eficiente em campo

Mesmo com várias mudanças na data da "decisão" contra o Porto Velho, o Ferrão conseguiu levar um jogo sem sustos e assegurar verba importante para a sequência do ano.

"A equipe foi determinada, soube ganhar essa classificação. Mérito maior são deles. Essa indefinição, por se tratar de uma decisão, nos prejudicou bastate. Principalmente pela paralisação. A equipe estava há 20 dias.. essa equipe fez 20 jogos, só tem uma derrota. Vinhamos numa crescente muito boa, com ritmo de jogo. Você sabe que você só treinando perde um pouco de ritmo", comemora.

Agora, o Tubarão da Barra encara o América/MG, time da primeira divisão e comandado pelo técnico Lisca. Sobre o jogo, Diá acredita em surpresa:

"Um adversário altamente qualificado, adversário de Série A do Campeonato Brasileiro. Leva todo um favoritismo. Mas futebol se joga no campo. A gente já tem visto surpresas nessa competição. O Ferroviário é uma equipe determinada, equipe jovem, onde funciona a parte coletiva".