Técnico do Ferroviário desabafa sobre críticas de torcedores apesar da boa fase do time

De forma invicta e com 92% de aproveitamento, o Ferroviário está classificado para a segunda fase da Série D do Brasileiro com cinco rodadas de antecipação. A boa fase deveria ser sinônimo de lua de mel entre time e torcida, mas após a vitória sobre o Parnahyba-PI, sábado (17), o técnico Paulinho Kobayashi fez um desabafo à respeito de reclamações de alguns torcedores corais.

"Tem alguns torcedores que vem aqui, que eu não entendo. Mesmo ganhando todos os jogos, praticamente, sem nenhuma derrota, ainda ficam xingando, falando besteira, criticando o trabalho. Às vezes a gente fica até chateado, imagina se eu estivesse perdendo; acho que eles estavam aqui fazendo um complô com a diretoria para me mandar embora. Esses torcedores em vez de vir aqui para apoiar, vem aqui pra criticar, pra xingar [...] O momento que estamos vivendo não é de cobrança, é de apoio”, disse o comandante do Tubarão da Barra.

Kobayashi explicou que esta não é a realidade da maioria da torcida, mas que os poucos que apresentam esse comportamento. “Boa parte entende, apoia, torce, a gente entende, é questão de dois ou três só, que não sabe o que estão falando e acabam atrapalhando o processo. Até mesmo um menino que está no banco acha que tem que entrar porque o torcedor está pedindo e nem sempre é o momento", completou o treinador.

O Ferroviário é líder do Grupo 2 da Série D do Brasileiro, com 25 pontos ganhos. Em nove partidas, além de não perder nenhuma vez, o time coral marcou 18 gols e sofreu apenas dois.

Folga na tabela

O próximo jogo do Tubarão na Série C só vai acontecer no dia 28 de junho, contra o Atlético-CE, que é o terceiro colocado do Grupo 2, com 13 pontos. Serão, portanto, dez dias apenas para treinos na Barra do Ceará. E o técnico Paulinho Kobayashi avalia que esse hiato vem em um momento importante.

"Bom para dar sequência na parte física. Agora, entendo que precisamos trabalhar mais a parte física porque lá na frente, quando voltar desses dez dias, vamos ter a dificuldade de (jogar a) Taça Fares Lopes junto com a Série D. Por mais que a gente esteja classificado no Brasileiro, entendo que jogando quarta e domingo o desgaste será grande e para isso temos que estar preparados fisicamente para, nas duas competições, conseguir nossos objetivos", disse o treinador coral.

O período também será importante para recuperar atletas lesionados, como é o caso do atacante Ciel. Além do artilheiro do Tubarão, o zagueiro Alisson sente dores no joelho; o volante Marconi está com uma fissura no pé e o defensor Wesley também sente desgaste físico.