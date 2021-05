Técnico do Ceará, Guto Ferreira recebe dose da vacina contra Covid-19 no Centro de Eventos

O técnico do Ceará, Guto Ferreira, foi vacinado contra a Covid-19 nesta terça-feira (11), na Capital. Com 55 anos, recebeu a 1ª dose do imunizante no Centro de Eventos, em ação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Guto é natural de São Paulo, mas reside em Fortaleza por conta do trabalho. No clube desde março de 2020, o comandante foi campeão da Copa do Nordeste no último ano, além de classificar o Vovô para a Sul-Americana através do desempenho na Série A, quando foi o melhor nordestino da edição passada com a 11ª posição.

O contrato do treinador foi renovado até o fim da temporada. As imagens foram divulgadas nas redes sociais pelo Canal do Vozão, um grupo produzido por torcedores.

Plano de imunização

Guto foi contemplado na vacinação em lista de comorbidade, grupo na 3ª fase do protocolo estadual de imunização. Nesta etapa, serão convocadas também pessoas com deficiência permanente, grávidas e puérperas.

Para ter acesso ao agendamento é necessário realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital.

Conforme o Plano Municipal de Vacinação, a meta é imunizar 107.614 pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos. O número projetado para quem tem deficiência grave é de 111.372.