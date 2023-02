Técnico do Ceará feminino ressalta que disputa do Brasileirão 'não é contra o Corinthians'

O Ceará encara a equipe do Corinthians em sua estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 neste sábado, (25), às 11h, no estádio Nogueirão. Para a partida, o técnico Felipe Soares deixou claro que o jogo vai ser difícil, mas que acredita que sua equipe pode fazer um jogo mais competitivo.

O técnico chegou a falar sobre a campanha no Brasileirão que será feita pela equipe alvinegra e expôs o objetivo de sua equipe na partida.

"A gente sabe que o nosso campeonato não é contra o Corinthians. Mas a gente, acima de tudo, vai para lá para representar bem o manto alvinegro", concluiu Felipe.

O time feminino do Ceará já fez a sua estreia em 2023 e foi derrotado por 10 a 0. Contra a equipe do Flamengo na Supercopa Feminina do Brasil, as meninas alvinegras se despediram da competição nas quartas de final.