Técnico do Caucaia critica indefinição de datas da final, mas avisa: "Queremos fazer grandes jogos"

O Caucaia fez história ao chegar na decisão do Campeonato Cearense no último dia 12 ao eliminar o Iguatu nas semifinais. O clube, que faz campanha histórica e invicta, ficou na expectativa da definição das datas do Estadual contra o Fortaleza, mas na última segunda-feira, após reunião da sede da FCF, foi criado um impasse de datas.

Com o calendário do Fortaleza preenchido por jogos, o clube ouviu na reunião que os dias 9 e 23 de abril seriam as datas prováveis. As datas das finais só seriam antecipadas caso o Leão seja eliminado antes da decisão da Copa do Nordeste. Já classificado para as quartas, o Tricolor jogará no dia 22, e se não avançar, as datas dos dias 26, 29 e 2 de abril estariam vagas.

E como não poderia deixar de ser, o Caucaia não ficou satisfeito com a informação, pelo longo periodo no qual o clube ficará sem jogar: serão 27 dias até o 1º jogo e mais 15 até o segundo, já que o Estadual é a única competição da Raposa no momento.

Técnico Roberto Carlos afirma que o clube se surpreendeu com a indefinição e que atrapalha o planejamento do clube. O elenco da Raposa volta a treinar no dia 23.

Roberto Carlos Técnico do Caucaia Fizemos uma grande semifinal, com dois grandes jogos e conseguimos um feito inédito em chegar na final. A expectativa estava alta para a decisão e ficamos surpresos com essa indefinição de datas. Desde o dia 12 estamos parados. Vamos passar 27 dias para jogar primeira partida, provavelmente no dia 9 de abril, e depois mais 15 dias fazer o jogo de volta, no dia 23. Atrapalha o planejamento, mas precisaremos passar por isso. A motivação será muito grande

Motivação

Apesar do impasse, o o treinador afirmou que o grupo está muito motivado em mais um feito inédito para a Raposa.

"Depois de um início complicado, concertamos algumas coisas e aprimoramos na luta pelos objetivos. Fomos campeões simbólicos da 1ª Fase, conquistamos vagas na Série D e Copa do Brasil de 2023, a ida direta para semifinal do Estadual. Foi tudo muito bom, que coroamos com a ida para a final. Espero que a gente possa fazer dois grandes jogos, e no final a gente chegue ao título. Vamos trabalhar muito e ainda mais quando chegar próximo da final para fazermos dois grandes jogos".

Legenda: O Caucaia chegou na decisão do Estadual pela 1ª vez com uma campanha invicta Foto: Michael Douglas / Divulgação Caucaia

O Caucaia chegou na decisão do Estadual com uma campanha notável: em 16 jogos, foram 9 vitórias e 7 empates, sem nenhuma derrota, com 71,4% de aproveitamento. O clube marcou 23 gols e sofreu apenas 9.

Respeito

Sobre o confronto contra o Fortaleza, Roberto Carlos elogiou o adversário.

"A expectativa é melhor possível. Vamos enfrentar um time de 1ª divisão, que foi 4º no Brasileiro. Ficamos felizes pois elevou o futebol nordestino, cearense, e teremos todo o respeito ao Fortaleza. Queremos fazer dois grandes jogos contra eles".