Técnico do Boca Juniors pede demissão após vice-campeonato na Libertadores

Após o vice-campeonato da Libertadores, Jorge Almirón pediu demissão do comando técnico do Boca Juniors na noite deste domingo (5). A decisão ocorreu após a equipe argentina ter sido derrotada por 2 a 1 pelo Fluminense, no Maracanã, na grande final.

Após o desembarque do time argentino, em Buenos Aires, o grupo foi recebido por torcedores que apoiaram a equipe. Em seguida, Almirón se reuniu com o vice-presidente do clube, Juan Roman Riquelme, e anunciou a saída.

Riquelme, que é ídolo do clube, tentou demover o argentino da decisão, mas não conseguiu reverter a situação. O treinador de 52 anos estava no clube desde abril e não conquistou nenhum título. Ao todo, foram 39 jogos com 17 vitórias, 13 empates e 13 derrotas.

