Técnico do Bayern de Munique abre as portas para Mbappé e brinca: ‘vou buscá-lo na minha bicicleta’

O técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, abriu as portas do clube para o francês Mbappé. O jogador não esconde que vai buscar uma equipe mais forte e competitiva para a próxima temporada, quando acaba seu contrato com o Paris Saint-Germain.

Real Madrid e Manchester City já parecem não ser mais um destino provável e o técnico do Bayern de Munique demonstrou publicamente seu interesse em contar com o camisa 10 da seleção da França na sua equipe.

A infelicidade de Mbappé no PSG, que deixou de ser um time competitivo na Europa com as saídas de Messi e Neymar, além da recusa do Real Madrid em voltar a negociar com o jogador, seriam motivos mais do que suficientes para o Bayern tentar sua chegada.

Legenda: Kylian Mbappé, jogador da França, durante jogo Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Tuchel falava sobre o futuro no Bayern de Munique em entrevista ao Canal Plus, quando um possível interesse em Mbappé veio à tona. Questionado se era verdade seu interesse, o treinador não desconversou, apesar de admitir que é uma negociação difícil.

"Se eu quero contratar Kylian Mbappé? Sim, sim, ele vai jogar para nós, isso está claro", afirmou, sem esconder o riso, admitindo que trata-se de um sonho. "Kylian é Kylian, ele é extraordinário, muito inteligente. Se ele quiser vir, vou buscá-lo em minha bicicleta. Mas acho que isso não vai ser realidade", continuou.

O problema previsto pelo treinador é em relação aos possíveis pedidos do francês para jogar no clube. Mbappé jamais escondeu que gostaria de algumas regalias, o que pode não ocorrer com o Bayern. "Termos um bom relacionamento, mas se ele quiser alguma coisa e não pudermos dar a ele, também sabe o porquê."

Depois de quase se acertar com o Real Madrid, mas ver o PSG bater o pé e não aceitar abrir mão do contrato assinado, Mbappé permaneceu por mais um ano e agora vê o clube merengue oficializar que não tem mais interesse em contratá-lo. Desta maneira, já busca novas alternativas. O City levou Haaland e também acabou fechando as portas ao francês.