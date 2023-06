Técnico do Atlético-MG, Felipão destaca trabalho de Vojvoda no Fortaleza: 'o time trabalha bem'

A vitória do Fortaleza diante do Atlético-MG encerrou uma sequência de sete jogos sem derrotas da equipe mineira. Felipão, recém-contratado pelo Galo, elogiou a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda após a vitória tricolor por 2 a 1. O técnico falou em entrevista coletiva após o duelo deste sábado (24).

"Jogo bem equilibrado. Tivemos em algumas partes do jogo uma melhora que o Fortaleza, mas o Fortaleza muito mais equilibrado no momento final e conclusivo. (...) Eu sempre disse que o time trabalha bem. O Vojvoda sabe trabalhar muito bem e faz com que a equipe renda muito bem dentro daqueles jogadores que ele possui. E, mais uma vez, foi uma situação... Foram três, quatro situações, que os jogadores aproveitaram a oportunidade e dentro do esquema bem trabalhado pelo Vojvoda e conseguiram a vitória”, disse o técnico em entrevista coletiva após o duelo.

Fortaleza e Atlético se enfrentaram na Arena Castelão, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileiro. Pochettino e Tinga marcaram para o Tricolor. Alan Kardec descontou para o Galo. Com o resultado o Tricolor do Pici subiu para a 5ª posição, com 20 pontos. Já o Galo caiu para 8º, com 19.

O próximo desafio do Leão será diante do Palestino, nesta terça-feira (27), em jogo válido pela Sul-America. No mesmo dia, a equipe mineira encara o Libertad, na Libertadores.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: