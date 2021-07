Técnico do Atlético-MG, Cuca aponta Fortaleza como um dos favoritos ao título do Brasileirão

A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro tem sido espetacular, isso é inquestionável. A tabela de classificação, que mostra o Tricolor na 3ª colocação, com 27 pontos após 13 rodadas, reflete o bom desempenho que o time de Vojvoda tem apresentado dentro de campo. E para o técnico Cuca, do Atlético-MG, que é o vice-líder, o Leão do Pici é um dos favoritos ao título do Brasileirão.

"(O título) Pode fugir (de Atlético, Flamengo e Palmeiras), porque tudo pode acontecer no futebol. O Fortaleza também está aí, chegando, com força. Qualquer outra equipe pode dar uma arrancada, assim como a gente tem seis vitórias, o Palmeiras tem sete... pode acontecer de alguma outra equipe dar uma arrancada. A tendência é que, a princípio, essas três lutem, junto com o Fortaleza, pelo título", disse o treinador, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

Cuca

O comandante alvinegro conhece bem o Fortaleza, já que foi derrotado pelo Tricolor por 2 a 1 de virada, em pleno Mineirão, na 1ª rodada da Série A.

Dono de um dos elencos mais caros e badalados do Campeonato Brasileiro, o Galo vive ótimo momento na competição, com seis vitórias consecutivas e a 2ª colocação. Com 28 pontos, está atrás apenas do Palmeiras, que tem sete triunfos seguidos e é o líder isolado, com 31 pontos somados.

O Fortaleza também vem embalado por quatro vitórias seguidas na Série A e tem se credenciado a brigar por coisas maiores pelas atuações organizadas e consistentes que tem feito no campeonato até aqui.